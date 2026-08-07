Shin Zu Shing: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Shin Zu Shing ließ sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Shin Zu Shing die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,32 TWD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Shin Zu Shing ein EPS von -0,460 TWD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 10,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,94 Milliarden TWD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,63 Milliarden TWD.

Redaktion finanzen.at