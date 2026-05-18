SHINAGAWA REFRACTORIES legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

SHINAGAWA REFRACTORIES hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 85,84 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 40,65 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SHINAGAWA REFRACTORIES im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,35 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 47,69 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 38,98 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurden 571,45 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SHINAGAWA REFRACTORIES 214,48 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite standen 177,74 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 144,07 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at