SHINAGAWA REFRACTORIES präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

SHINAGAWA REFRACTORIES hat am 05.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

SHINAGAWA REFRACTORIES hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 562,07 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 66,08 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 48,20 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 36,86 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at