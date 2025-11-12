SHINAGAWA REFRACTORIES: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

SHINAGAWA REFRACTORIES gab am 11.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 56,68 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 43,79 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 26,81 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 43,58 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 34,36 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at