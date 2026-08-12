SHINAGAWA REFRACTORIES stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SHINAGAWA REFRACTORIES hat am 10.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 102,55 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 38,54 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 21,75 Prozent auf 46,59 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 38,27 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at