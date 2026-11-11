SHINAGAWA REFRACTORIES verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

SHINAGAWA REFRACTORIES hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 35,11 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 56,68 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 47,57 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 43,58 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at