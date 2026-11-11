|
11.11.2026 06:31:29
SHINAGAWA REFRACTORIES verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
SHINAGAWA REFRACTORIES hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 35,11 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 56,68 JPY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite standen 47,57 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 43,58 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!