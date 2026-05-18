Shindaeyang Paper gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Shindaeyang Paper ließ sich am 15.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Shindaeyang Paper die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 309,00 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 234,00 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,50 Prozent auf 156,50 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 157,28 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at