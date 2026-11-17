Shindaeyang Paper hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 300,00 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Shindaeyang Paper noch ein Gewinn pro Aktie von 307,00 KRW in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 168,57 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 163,46 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at