|
11.11.2026 06:31:29
SHINDEN HIGHTEX: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
SHINDEN HIGHTEX hat am 10.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Das EPS wurde auf 954,93 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SHINDEN HIGHTEX 36,59 JPY je Aktie verdient.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 159,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 26,27 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 10,13 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!