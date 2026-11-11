SHINDEN HIGHTEX: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

SHINDEN HIGHTEX hat am 10.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 954,93 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SHINDEN HIGHTEX 36,59 JPY je Aktie verdient.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 159,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 26,27 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 10,13 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at