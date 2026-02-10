SHINDEN HIGHTEX präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

SHINDEN HIGHTEX hat am 09.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

SHINDEN HIGHTEX hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 42,50 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 33,87 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,36 Prozent zurück. Hier wurden 10,56 Milliarden JPY gegenüber 11,04 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at