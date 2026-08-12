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12.08.2026 06:31:29
SHINDEN HIGHTEX präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
SHINDEN HIGHTEX gab am 10.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS wurde auf 337,04 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SHINDEN HIGHTEX 54,94 JPY je Aktie verdient.
Das vergangene Quartal hat SHINDEN HIGHTEX mit einem Umsatz von insgesamt 19,56 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,76 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 100,36 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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