SHINDEN HIGHTEX: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

SHINDEN HIGHTEX gab am 11.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 36,59 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 149,56 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,13 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 15,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,04 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at