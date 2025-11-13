|
13.11.2025 06:31:28
SHINDEN HIGHTEX: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
SHINDEN HIGHTEX gab am 11.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 36,59 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 149,56 JPY je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,13 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 15,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,04 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Shutdown beendet: ATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Wall Street schließt tiefer -- Märkte in Fernost enden höher
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich mit Abgaben, während das deutsche Börsenleitbarometer Verluste einsteckten musste. Die US-Börsen bewegten sich auf tiefrotem Terrain. An Asiens Börsen ging es am Donnerstag überwiegend leicht aufwärts.