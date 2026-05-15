SHINDEN HIGHTEX veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

SHINDEN HIGHTEX veröffentlichte am 13.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

SHINDEN HIGHTEX hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 52,67 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 151,41 JPY je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat SHINDEN HIGHTEX mit einem Umsatz von insgesamt 12,36 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,14 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 10,95 Prozent gesteigert.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 186,70 JPY gegenüber 332,77 JPY je Aktie im Vorjahr.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat SHINDEN HIGHTEX 42,81 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,13 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 43,75 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at