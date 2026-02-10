Shindengen Electric Mfg legte Quartalsergebnis vor

Shindengen Electric Mfg hat am 09.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 309,40 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shindengen Electric Mfg 41,98 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 29,56 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27,05 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at