Shindengen Electric Mfg präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Shindengen Electric Mfg hat am 10.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 94,78 JPY. Im Vorjahresviertel waren -127,410 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Shindengen Electric Mfg mit einem Umsatz von insgesamt 27,06 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,61 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 5,66 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at