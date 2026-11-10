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10.11.2026 06:31:29
Shindengen Electric Mfg vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Shindengen Electric Mfg hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Shindengen Electric Mfg hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 17,95 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 94,78 JPY je Aktie gewesen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 31,33 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27,06 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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