Shindengen Electric Mfg: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Shindengen Electric Mfg lud am 07.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 80,85 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 140,72 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Shindengen Electric Mfg 29,29 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 27,19 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at