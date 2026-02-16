SHINGAKUKAI präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

SHINGAKUKAI hat am 13.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 14,04 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 3,02 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,66 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,57 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at