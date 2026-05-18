SHINGAKUKAI präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

SHINGAKUKAI hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 46,98 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -6,870 JPY erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SHINGAKUKAI in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 11,74 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,65 Milliarden JPY im Vergleich zu 1,87 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 105,330 JPY. Im Vorjahr waren -32,000 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 6,71 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 6,25 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at