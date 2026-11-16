SHINGAKUKAI präsentierte Quartalsergebnisse

SHINGAKUKAI äußerte sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 17,97 JPY. Im Vorjahresviertel waren -22,520 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 25,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,34 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,69 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at