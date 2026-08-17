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17.08.2026 06:31:29
SHINGAKUKAI stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
SHINGAKUKAI hat am 14.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
SHINGAKUKAI vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 63,08 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -21,790 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,52 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 26,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,06 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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