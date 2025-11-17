SHINGAKUKAI stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

SHINGAKUKAI hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 22,52 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SHINGAKUKAI -29,090 JPY je Aktie generiert.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 12,70 Prozent auf 1,34 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,54 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at