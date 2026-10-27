Shinhan Alpha REIT Co, gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Shinhan Alpha REIT Co, hat am 26.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 81,23 KRW gegenüber 35,00 KRW im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 89,49 Milliarden KRW gegenüber 43,87 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at