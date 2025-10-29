Shinhan Alpha REIT Co, präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Shinhan Alpha REIT Co, hat am 28.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 89,27 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Shinhan Alpha REIT Co, 21,94 KRW je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat Shinhan Alpha REIT Co, 43,28 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 42,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 30,38 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 187,00 KRW sowie einem Umsatz in Höhe von 129,50 Milliarden KRW gerechnet.

