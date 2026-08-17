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17.08.2026 06:31:29
Shinhan Alpha REIT Co, stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Shinhan Alpha REIT Co, hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,00 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 7,00 KRW erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 44,89 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 38,98 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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