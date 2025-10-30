Shinhan Financial Group: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Shinhan Financial Group äußerte sich am 28.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,12 USD gegenüber 1,84 USD im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Shinhan Financial Group in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,56 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 6,86 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 7,19 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 1,96 USD je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 2,76 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at