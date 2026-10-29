|
29.10.2026 06:31:29
Shinhan Financial Group: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Shinhan Financial Group äußerte sich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie lag bei 2,35 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,06 USD je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Shinhan Financial Group 13,12 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 85,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,06 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 2,47 USD prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 3,03 Milliarden USD umgesetzt wurden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!