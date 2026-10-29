Shinhan Financial Group: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Shinhan Financial Group äußerte sich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,35 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,06 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Shinhan Financial Group 13,12 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 85,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,06 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 2,47 USD prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 3,03 Milliarden USD umgesetzt wurden.

Redaktion finanzen.at