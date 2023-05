Shinhan Financial Group legte Quartalsergebnis vor

Shinhan Financial Group veröffentlichte am 28.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel.

Mit einem Umsatz von 3 400,00 Milliarden KRW, gegenüber 3 473,90 Milliarden KRW im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,13 Prozent präsentiert.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 2627,03 KRW gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 3 557,52 Milliarden KRW geschätzt worden war.

Redaktion finanzen.at