Shinhan Financial Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Shinhan Financial Group ließ sich am 05.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Shinhan Financial Group die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1051,75 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 724,00 KRW je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 70,93 Prozent auf 15 827,07 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9 259,40 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 1290,10 KRW prognostiziert, während der Umsatz bei 3 472,43 Milliarden KRW erwartet worden war.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 10240,19 KRW ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 8441,00 KRW erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 67,16 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 64 681,96 Milliarden KRW, während im Vorjahr 38 695,02 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 10147,48 KRW sowie einem Umsatz in Höhe von 15 360,28 Milliarden KRW gerechnet.

Redaktion finanzen.at