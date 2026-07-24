Shinhan Financial Group: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Shinhan Financial Group hat am 23.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 3834,65 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3062,00 KRW je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Shinhan Financial Group im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 145,74 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 25 063,16 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 10 198,90 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at