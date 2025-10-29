Shinhan Financial Group stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Shinhan Financial Group präsentierte in der am 28.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Es stand ein EPS von 2932,15 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Shinhan Financial Group noch ein Gewinn pro Aktie von 2497,00 KRW in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Shinhan Financial Group in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,52 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 9 514,83 Milliarden KRW im Vergleich zu 9 760,73 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 2793,02 KRW ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 3 900,41 Milliarden KRW erwartet.

