Shinhan Financial Group stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Shinhan Financial Group hat sich am 25.10.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2022 beendeten Quartals geäußert.

Der Umsatz wurde auf 3 325,20 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3 106,30 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 2761,12 KRW gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 3 413,90 Milliarden KRW ausgegangen.

Redaktion finanzen.at