Shinhan Financial Group stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Shinhan Financial Group hat am 25.10.2022 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Shinhan Financial Group in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 12,78 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,32 Milliarden USD im Vergleich zu 2,66 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 1,95 USD je Aktie sowie einen Umsatz 2,42 Milliarden USD prognostiziert.

Redaktion finanzen.at