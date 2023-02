Shinhan Financial Group stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Shinhan Financial Group gab am 14.02.2023 die Zahlen für das am 31.12.2022 abgelaufene Quartal bekannt.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 10,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3 214,40 Milliarden KRW. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2 892,10 Milliarden KRW.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 1129,58 KRW sowie einem Umsatz von 3 256,11 Milliarden KRW in Aussicht erwartet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Shinhan Financial Group 13 207,30 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,06 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 12 691,60 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 9020,80 KRW ausgegangen, während der Umsatz auf 13 469,58 Milliarden KRW prognostiziert worden war.

Redaktion finanzen.at