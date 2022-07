Shinhan Financial Group verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Shinhan Financial Group hat am 25.07.2022 die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,77 Prozent zurück. Hier wurden 2,67 Milliarden USD gegenüber 2,80 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 1,97 USD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 2,74 Milliarden USD geschätzt.

Redaktion finanzen.at