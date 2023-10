Shinhan Financial Group verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Shinhan Financial Group lud am 30.10.2023 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3 676,60 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Shinhan Financial Group einen Umsatz von 3 325,20 Milliarden KRW eingefahren.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 2360,16 KRW sowie einem Umsatz von 3 637,10 Milliarden KRW gerechnet.

Redaktion finanzen.at