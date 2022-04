Shinhan Financial Group veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Shinhan Financial Group gab am 25.04.2022 die Zahlen für das am 31.03.2022 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2628,75 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2315,82 KRW erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3.473,90 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Shinhan Financial Group einen Umsatz von 3.149,00 Milliarden KRW eingefahren.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 2639,04 KRW ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 3.390,96 Milliarden KRW erwartet.

Redaktion finanzen.at