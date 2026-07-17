Shinhan Global Active REIT gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Shinhan Global Active REIT veröffentlichte am 15.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 26,00 KRW. Im Vorjahresviertel hatte Shinhan Global Active REIT -156,980 KRW je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,30 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 290,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Shinhan Global Active REIT einen Umsatz von -682,1 Millionen KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at