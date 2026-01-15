|
Shinhan Global Active REIT informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Shinhan Global Active REIT hat am 14.01.2026 das Zahlenwerk zum am 30.11.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 11,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -47,690 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 79,71 Prozent auf 1,05 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,18 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
