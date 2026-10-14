Shinhan Global Active REIT: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Shinhan Global Active REIT äußerte sich am 13.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 21,50 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Shinhan Global Active REIT -9,450 KRW je Aktie verdient.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 77,46 Prozent auf 1,27 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,65 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at