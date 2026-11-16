Shinhan Seobu T&D REIT legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Shinhan Seobu T&D REIT hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 44,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 8,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 15,69 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 1,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15,51 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at