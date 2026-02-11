SHINHOKOKU STEEL: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

SHINHOKOKU STEEL hat am 10.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 5,99 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SHINHOKOKU STEEL 36,45 JPY je Aktie eingenommen.

Mit einem Umsatz von 1,18 Milliarden JPY, gegenüber 1,69 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 30,41 Prozent präsentiert.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 60,17 JPY gegenüber 85,69 JPY je Aktie im Vorjahr.

Im Vergleich zum Vorjahr hat SHINHOKOKU STEEL im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 10,78 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5,54 Milliarden JPY im Vergleich zu 6,21 Milliarden JPY im Vorjahr.

