SHINHOKOKU STEEL: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

SHINHOKOKU STEEL lud am 07.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 12,98 JPY, nach 9,33 JPY im Vorjahresvergleich.

Mit einem Umsatz von 1,19 Milliarden JPY, gegenüber 1,36 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 12,84 Prozent präsentiert.

