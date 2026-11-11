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11.11.2026 06:31:29
SHINHOKOKU STEEL: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
SHINHOKOKU STEEL stellte am 10.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 23,47 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 12,98 JPY je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,00 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 68,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,19 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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