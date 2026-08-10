10.08.2026 06:31:29

SHINHOKOKU STEEL: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

SHINHOKOKU STEEL stellte am 07.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS belief sich auf 32,43 JPY gegenüber 17,13 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,03 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 32,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,53 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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