Shinhwa Silup: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Shinhwa Silup hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 626,00 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren -1117,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 26,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 28,92 Milliarden KRW. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 21,23 Milliarden KRW.

Redaktion finanzen.at