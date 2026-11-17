Shinhwa Silup stellte am 16.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 760,00 KRW gegenüber 626,00 KRW im Vorjahresquartal verkündet.

Das vergangene Quartal hat Shinhwa Silup mit einem Umsatz von insgesamt 27,08 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,23 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 27,56 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at