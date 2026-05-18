Shinhwa Silup präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Shinhwa Silup veröffentlichte am 15.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Shinhwa Silup hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 62,00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 547,00 KRW je Aktie gewesen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,01 Prozent auf 27,73 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 29,19 Milliarden KRW gelegen.

Redaktion finanzen.at