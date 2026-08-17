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17.08.2026 06:31:29
Shinhwa Silup: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Shinhwa Silup lud am 14.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Shinhwa Silup vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 377,00 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 81,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 28,68 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Shinhwa Silup einen Umsatz von 26,84 Milliarden KRW eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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