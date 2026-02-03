Shinhwa Silup stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Shinhwa Silup hat am 02.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 355,76 KRW gegenüber 2587,00 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 12,67 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 23,13 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 26,49 Milliarden KRW umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 1610,15 KRW. Im letzten Jahr hatte Shinhwa Silup einen Gewinn von 2410,00 KRW je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Shinhwa Silup im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 5,82 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 100,40 Milliarden KRW im Vergleich zu 106,60 Milliarden KRW im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at